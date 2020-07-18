Bakan Selçuk meslektaşlarıyla zümre toplantıları başlattı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslektaşlarına yeni eğitim öğretim yılını "matematiği sevme konusunda iş birliği yılı" ilan etme çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinde il ziyaretlerine ara verilmesi nedeniyle uzaktan bağlantıyla Ziya Öğretmen Buluşmaları'nı gerçekleştiren Bakan Selçuk, meslektaşlarının fikir ve önerilerini daha yakından paylaşabilmeleri için bu kez internet ortamında Ziya Öğretmen ile Zümre Toplantıları'nı başlattı.

İlk zümre toplantısını sınıf öğretmenleriyle yapan Bakan Selçuk, akademik hayatının büyük bölümünü sınıf öğretmeni yetiştirmekle geçirdiğini ifade etti.

Sınıf öğretmenlerinin, çocukların eğitim hayatında çok önemli bir yerinin bulunduğuna işaret eden Selçuk, "Bir bakışınızın, bir gülümsemenizin çocukların yüzünde nasıl güller açtırdığının farkındayız." dedi.

Bir karar alırken sahadaki arkadaşlarına danışmak istediğini dile getiren Selçuk, "En iyi kararı ortaklaşa almak zorundayız." değerlendirmesini yaptı.



Toplantıya katılan sınıf öğretmenlerinin, "ilkokulda branş öğretmenlerinin derse gireceği" konusundaki iddiaları dile getirmesi üzerine Selçuk, "Sınıf öğretmeni, bir çocuğun kişilik gelişiminin çok kritik bir evresinde onlarla birlikte… Çocukların akademik gelişimi, duygusal gelişimi, evde yaşadıkları konusunda her şeyi bilmek durumunda. Bu nedenle çocuklarla daha çok vakit geçirmesi gerekiyor." diye konuştu.

- Küçük yazar Mete'ye "yazmaya devam" tavsiyesi

Bartın'dan öğretmen Yeliz Terzi, toplantıya, Bakan Selçuk ile sohbet edebilmek için merakla ekran başında bekleyen oğlu Mete ile birlikte katıldı. "Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler" kitabının 100 yazarından biri olan Mete, "Kitabı bana yolladığınız için çok teşekkür ederim." dedi. Bakan Selçuk, kitabı masasından hiç ayırmadığını, Yaz Okulu açılışında yaptığı konuşmada da gösterdiğini söyleyerek Mete'ye yazmaya devam etmesini tavsiye etti.



Kayseri'den toplantıya katılan Ercan Yıldız, uduyla "Salgın dönemindeki hislerimize çok yakışıyor." diyerek "Elbet Bir Gün Bulaşacağız" adlı eseri seslendirdi. Bakan Selçuk da, Yıldız'a eşlik etti.

- İngilizce için çizgi film, animasyon hazırlığı



Bakan Selçuk, ikinci zümre toplantısını ise İngilizce öğretmenleriyle gerçekleştirdi.



Toplantıya katılan İngilizce öğretmenleri, daha etkin bir yabancı dil eğitimi için önerilerini Ziya Öğretmen ile paylaştı. Bakan Selçuk, ihtiyaçların farkında olduklarını, ders kitaplarında, öğrenme materyallerinde iyileştirme çalışmaları yapıldığını belirtti. Selçuk ayrıca küçük yaştaki çocuklar için çizgi film, animasyon gibi hazırlıkların yapıldığını dile getirerek, çocukların İngilizce'ye neden ihtiyaç duyduğunun doğru tanımlanmasının da önemli olduğunu vurguladı.



- "Yeni eğitim yılını, matematiği sevdirme konusunda iş birliği yılı ilan edelim"



Ziya Öğretmen İle Zümre Toplantıları'nın sonraki konukları, ortaokul matematik öğretmenleri oldu. Öğretmenlerin ortak görüşü, Türkiye'de matematiğin zorluğu konusunda hem öğrencilerin hem velilerin ön yargıya sahip olduğu yönündeydi.



"Ben öğrenciliğimde, öğretmenimi seversem matematiği seviyordum. Benim derdim, o dersi kimin verdiğiymiş. Acaba diğer çocuklar da benim gibi düşünüyor mu?" diyen Bakan Selçuk'a yanıt Kahramanmaraş'tan Muttalip Şahin'den geldi. Muttalip Öğretmen, "Öğretmenini sev, dersini sev" diyerek konuyu sloganlaştırdığını belirtti.



Öğretmenlerin sınıfta yaşadıklarını daha yakından bilmenin, daha isabetli kararlar almaya yardımcı olduğunun altını çizen Ziya Selçuk, meslektaşlarına yeni eğitim öğretim yılını "matematiği sevme konusunda iş birliği yılı" ilan etme çağrısında bulundu.

Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza matematiği sevdirelim. Matematik alanında uluslararası düzeyde, bu ülkenin çıtasını daha yukarı taşıyalım. Bizler matematiği okul öncesinden itibaren mantıksal olarak, duygu olarak, öğreterek günlük hayatla bağını kurmak istiyoruz. Geç öğrenen, normal süreçte öğrenen ve üst düzey eğitim alması gereken çocuklarımız var. Bu üç grup için de çeşitli hazırlıklar yapıyoruz. Matematiğin zorluğu konusunda geliştirilen geleneksel tutumun dönüştürülebilmesi için meslektaşlarıma bazı önerilerim var: Öğretmenlerimiz, ders yılı başında ilk birkaç saat matematiği sevdirmek konusunda oyunlar, etkinlikler yaparsa öğrenci ve öğretmen arasında güçlü bağ kurulur."

Kaynak: AA