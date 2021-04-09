Bakan Selçuk, "Okul öncesi eğitimi alan çocuklar akranlarından 2 yıl önde oluyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, erken çocukluk eğitimi almış çocukların, eğitimde akranlarıyla aralarında en az iki sene fark oluştuğunu söyledi. Bakan Selçuk, Kırklareli programı kapsamında katıldığı Mutlu Yarınlar Anaokulu açılış töreninde yaptığı konuşmada, bölgede böyle bir anaokulunun bulunmasının sadece şimdiyi değil, geleceği de kurmanın ve inşa etmenin müjdecisi olduğunu belirtti.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VURGU YAPTI

2023 eğitim vizyonunda okul öncesi eğitimin gelişimini ısrarla vurguladıklarını belirten Selçuk, "Mesleki eğitimi birinci öncelik olarak her zaman vurguluyoruz ama bunun yanı sıra vurguladığımız bir diğer konu okul öncesi eğitim. Bir çocuğun hayatının başlangıcı, gömleğin ilk düğmesi denilebilecek nitelikte bir hususiyet, çok önemli. Bu yüzden okul öncesi eğitime mümkün olduğu kadar daha fazla yatırım yapmanın peşindeyiz. Burada 3, 4, 5 yaş için hizmet verecek pırıl pırıl güzide bir okulumuz inşa edildi." diye konuştu.

Selçuk, bu okulda çocukların, öğretmenlerin mutlulukla sevinçle eğitim öğretim hayatlarını sürdüreceklerini dile getirdi. Erken çocukluk eğitiminin güçlü olmasının, aslında ilkokulun, ortaokulun, hatta üniversitenin güçlü olması anlamına geldiğini vurgulayan Selçuk, "Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir çocuk erken çocukluk eğitimi almışsa akranlarına asgari iki sene fark atıyor. O yüzden de erken çocukluğa dair vurgumuzun daha da güçlenerek devam etmesi gerekiyor. Bunu el birliği ile iş birliği ile yapacağımıza eminim. Bundan sonraki faaliyetlerimizde de bunu dikkate alacağız." ifadelerini kullandı.

"HER İLİ AYRI AYRI TAKİP EDİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak her ili ayrı ayrı takip ettiklerini belirten Selçuk, şunları kaydetti: "Ama burada eğitimin ortaya koyduğu performans, eğitimle alakalı yapılan işlemler bizi sevindiriyor. Çünkü bazı illerimizin çok daha öncü şekilde eğitimde kaliteyi, standartları yükseltmeye çalışması elbette önem taşıyor. Ülkemizdeki bütün okullarla beraber bu okulumuzda da meslektaşlarımla beraber çocuklarımız için bir gelecek inşa edeceğiz. Bu okulumuzun, bu kurumumuzun herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." Bakan Selçuk, açılışın ardından okulun bahçesinde bulunan "Kırklareli Anadolu Masal Otobüsü"nü gezdi. Köylere giderek içerisinde çocuklara masal anlatılacak otobüsü çok beğendiğini belirten Selçuk, projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini ifade etti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı