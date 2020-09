Bakan Selçuk: Pandemide verdiğimiz destek yaklaşık 35 milyar lira

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kovid-19 salgını kapsamında, bizim Sosyal Koruma Kalkanı'nda bakanlık olarak Türkiye genelinde verdiğimiz desteklerin tutarı, 35 milyar liraya yaklaştı" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, hayırsever avukat Özcan Halaç tarafından yaptırılan Fazlı- Mecide Halaç Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar milletvekilleri AK Parti'li Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ile İbrahim Yurdunuseven, MHP'li Mehmet Taytak, DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal'ın yanı sıra kent protokolü ve davetliler yer aldı.

Açılışta konuşan Bakan Selçuk, koronavirüs pandemisi sürecinde "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında, bakanlık olarak Türkiye genelinde verdikleri destek tutarının 35 milyar liraya yaklaştığını söyledi. Selçuk, "Son aylarda Türkiye ve dünya olarak Kovid-19 salgını ile mücadele etmekteyiz. Biz de bu salgınla mücadele etmek için bakanlık olarak "Sosyal Koruma Kalkanı" adını verdiğimiz birtakım uygulamalar ve destek programları açıkladık. Özellikle bu programlarda çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler olarak 4 ana başlıkta çeşitli uygulamalara başladık. Buna dair toplumda bu salgına karşı vatandaşlarımızı, çalışanlarımızı, işverenlerimizi, istihdamı korumak için tedbirler aldık ve bütün bu tedbirlerin sonucunda Covid-19 salgını kapsamında bizim "Sosyal Koruma Kalkanı'nda, bakanlık olarak Türkiye genelinde verdiğimiz desteklerin tutarı 35 milyar liraya yaklaştı ve bu 35 milyar liranın Afyonkarahisar ilimize de 184 milyon lirasını ulaştırmış olduk. Bunların içinde Afyon'a kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği gibi programlarımızla destek olmaya çalıştık" dedi.

"GELEN BAĞIŞLARIN YÜZDE 90'DAN FAZLASINI ULAŞTIRDIK"

Yaşlıların duasının en büyük zenginlik olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "Yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tüm Türkiye'nin bu çorbada tuzu olması için "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyası başlatmıştık ve bu kampanyamızda da 2 milyar lirayı aşkın bir bağış toplandı. Bu bağışlarımızı da vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Şu anda yüzde 90'ından fazlasını ulaştırmış durumdayız.

"Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasında da Afyonkarahisar'a 16 bini aşkın ihtiyaç sahibine yardımlarımızı ulaştırdık. Biz, Türkiye'de kimsenin kimsesiz olmadığına inanıyoruz. Devletimiz her zaman vatandaşımızın her daim arkasında ve hep birlikte bu salgı döneminde beraberce atlatacağımıza inanıyoruz. Ülkemiz nüfusunun neredeyse yüzde 9'unu 65 ve daha büyük yaştaki vatandaşlarımız oluşturuyor. Bu sayının biz 2023'te 8,6 milyon kişiye, 2050'de ise 19,4 milyon kişiye ulaşması öngörüyoruz. Elbette yaşlılık bizim için sayılardan çok da öte derin manası olan bir kavram. Çünkü biz yaşlılarımızla büyüklerimizle varız. Onların duasını aldığımız her güne daha mutlu başlıyoruz. Dolayısıyla da bizim aslında en büyük zenginlik kaynaklarımızdan biri. Her imkanı olanının hayırda nasibi olmuyor. Hayırda nasibi olmak, hayırdan rızıklanmak da ayrı bir imkan meselesi" diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, konuşmanın ardından açılışı yapılan binayı gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Selçuk, hayırsever aileyle bina önünde fotoğraf çektirdikten sonra Emirdağ Belediyesi'ne geçti. Burada Belediye Başkanı AK Parti'li Serkan Koyuncu ile makamda görüşen Bakan Selçuk, sonrasında kentten ayrıldı.