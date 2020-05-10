Bakan Selçuk, şehit anneleri ve huzurevindeki büyüklerin Anneler Gününü kutladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit annelerini arayarak, huzurevi sakinleriyle de video konferansla görüşerek Anneler Gününü kutladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit annelerini arayarak, huzurevi sakinleriyle de video konferansla görüşerek Anneler Gününü kutladı. Covid-19 ile mücadele kapsamında, bu özel günde annelerimizin yanında olamasak da dijital imkanları kullanarak onlara varlığımızı hissettirebildiklerini ifade eden Bakan Selçuk, "Bugün belki annelerimize sarılamadık, ellerini öpemedik; ama onların sesine ses olduk. Bu anlamlı günde, vatanımız için şehit olan Mehmetçiklerimizin kıymetli annelerini de unutmadık" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19 salgınına karşı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkı sosyal mesafe tedbirleri almak zorunda kaldık. Hastalığa karşı risk altında oldukları için ne yazık ki haftalardır annelerimizi ziyaret edemiyor, ellerini öpemiyor, onlara sarılamıyoruz. Haftalardır hep birlikte gösterdiğimiz fedakarlıkların nihayet sonuç vermeye başlaması tek tesellimiz. Ne var ki Covid-19'la mücadeleye sekte vurmak için Anneler Günü'nde de tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Annelerimizi fiziken ziyaret edemiyor olsak da onları bu günde telefonla, görüntülü görüşme yoluyla arayarak sevgi ve hürmetlerimizi ilettik ve böylece sağlıklarını da korumuş olduk."

Bu zor zamanlarda, sağduyu, sabrı ve sevgisiyle zorluklara göğüs geren annelere, kadınlara her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Başta şehit anneleri olmak üzere, ülkemizde birlik ruhunu anneler mayalıyor, milli manevi değerlerimizi yüceltiyor ve ailelerimize güç katıyor. Aileyi ayakta tutan, varlığımıza anlam katan, fedakârlık ve cömertlik timsali tüm kadınlarımızın ve kuruluşlarımızda çocuklarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza özveriyle bakan personelimizin Anneler Günü kutluyorum" dedi.

Bakan Selçuk, 7 bölgeden 7 şehit annesini tüm şehit annelerini temsilen bizzat aradı. 81 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürleri de görev yaptıkları şehirlerdeki şehit annelerinin Anneler Gününü telefonla arayarak kutladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına 8 bin 396 annesinin tamamına telefon edildi.

Bakan Selçuk, huzurevlerimizde kalan büyüklerimizle görüşerek anneler gününü kutladı

Bakan Selçuk huzurevinde kalan anneleri de yalnız bırakmadı. Türkiye'deki 28 farklı huzurevinden 36 anne ile görüşen Bakan Selçuk onların anneler gününü kutladı. Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmelerde samimi diyaloglar dikkat çekti. Büyüklerimizin hatırını soran Bakan Selçuk, çiçek gönderemediğini ancak tüm bu alınan tedbirlerin onların sağlığı için olduğunu anlattı. Bakan Selçuk ile görüşen büyüklerimiz de durumlarının iyi olduğunu, verilen hizmetlerden memnun olduklarını ve Bakan Selçuk'la görüşmenin çiçek almaktan daha değerli olduğunu ifade ettiler. Büyüklerimizle teker teker görüşen Selçuk, salgının normalleşme aşaması tamamlanınca huzurevlerini ziyaret sözü verdi. Bakan Selçuk ile büyüklerimiz arasında renkli anlar da yaşandı. Neva Boyacıoğlu ile kaldığı İzmir Narlıdere Huzurevindeki kütüphane ile ilgili konuşan Bakan Selçuk Neva hanımın kitapları tematik ve alfabetik olarak sıraladığını öğrenince, "tam da benim gibisiniz." diye karşılık verdi. Yine İzmir'den 98 yaşındaki Fatma Şükran Gençel ile sohbet eden Bakan Selçuk, "100. Yaşını inşallah beraber kutlarız." dedi.

Görüşmelerin sonunda Yalova'dan Aynur Göktaşlar, anneler günü için darbuka çaldı.

Huzurevi sakinlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin selamlarını da ayrıca ileten Bakan Selçuk, "Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz bunu unutmayın. Ellerinizden öpüyorum. Hepinizi çok seviyoruz kucak dolusu sevgiler. Bütün huzurevi çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Kaynak: İHA