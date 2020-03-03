Bakan Selçuk: SUT'da 8 milyar lira iyileştirme sağladık

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yer alan tüm işlemlerin fiyatında 2008'den beri ilk kez yaptığımız kapsamlı artışla 8 milyar lira iyileştirme sağladık" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni SUT ile birçok iyileştirme yapıldığını bildirdi. Türkiye'nin Genel Sağlık Sigortası kapsamında dünyanın en kapsamlı paketine sahip olduğuna dikkati çeken Bakan Selçuk, "SUT'da yaptığımız artış ile kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık sistemini destekliyoruz. Son bir yıl içinde SUT ile tedavi giderlerine 8 milyar, ilaçlara 3 milyar, 1663 tıbbi cihaz ve malzemeye 731 milyon lira olmak üzere toplamda 11 milyar 731 milyon lira iyileştirme yaparak, daha etkin ve verimli sağlık hizmeti sunulmasını hedefledik" dedi.

Bakan Selçuk, yeni düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık hizmetleri için ödeyeceği tutarların miktarının artırıldığını kaydederek, "Bu kapsamda, 9 bin 74 işlem fiyatına; ayakta muayene ücretleri kapsamında, üniversite ve eğitim araştırma hastaneleri için yüzde 30, diğer sağlık sunucuları için yüzde 10, laboratuvar işlemleri, radyolojik görüntüleme tetkikleri, nükleer tıp işlemleri, kan bileşenleri, cerrahi işlemler, fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri, diyaliz tedavileri, hiperbarik oksijen tedavileri, yoğun bakım tedavilerinin de yer aldığı tüm işlem kodlarına yüzde 10 ila yüzde 25, diş hekimi muayene ücretleri ile diş tedavi işlemlerinde yüzde 30 artış sağlandı. Kanser cerrahisi başta olmak üzere özellikli işlemlerde yüzde 10, yoğun bakım işlemlerinde ise yüzde 20 ilave artış yapıldı. İlave ücret alınmayacak 421 işlem için enflasyonun da üzerinde bir oranla yüzde 20 artışa gidildi. SUT'da yer alan tüm işlemlerin fiyatında 2008'den beri ilk kez yaptığımız kapsamlı artışla 8 milyar lira iyileştirme sağladık. Sağlık hizmetleri için ödenen fiyatların artırılması, vatandaşlarımızın daha kaliteli bir sağlık hizmetine erişiminin yanı sıra sağlık hizmetini sunan sağlık tesisleri için de sağlık hizmeti sunumunun sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA