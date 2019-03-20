Bakan Selçuk: Türkiye, ekonomik büyümede birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı (2)

BAKAN SELÇUK, ŞOFÖR ESNAFININ SORUNLARINI DİNLEDİ

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2019 yılı İstihdam Seferberliği Aydın İş Dünyası Buluşması'na katılmak için gittiği Aydın'da, Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz, Söke Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Refik Karataş ile görüştü. İki oda başkanı, ilçelerinde faaliyet gösteren şoför esnafının sorunlarını Bakan Selçuk'a aktardı. Bakan Selçuk ise sorunların çözümü konusunda şoför esnafına yardımcı olacaklarının sözünü verdi. Bakanlık olarak şoför esnafına yönelik istihdam teşvikleri ile ilgili çalışma yürüteceklerini kaydeden Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan istihdam seferberliği ve teşviklerden şoför esnafının da faydalanması gerektiğini söyledi.

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DHA