Bakan Selçuk: "Türkiye’nin kalbi Kahramankazan’da, Kahramankazan’ın kalbi uzayda atacak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içindeki Teknohub, ülkemizin bu alandaki yeni nesil üretim teknolojilerine ulaşmada bir merkez olacak. Bu merkez 6 milyar dolarlık yatırımla gurur kaynağımız olacak. Türkiye'nin kalbi Kahramankazan'da, Kahramankazan'ın kalbi uzayda atacak. " dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Atatürk Mahallesi'nde bulunan TOKİ bloklarında yaşayan seçmenlere hitap eden Selçuk, konuşmasının ardından annesinin köyü olan Fetiye Mahallesi'ni ziyaret etti. Bakan Selçuk'un son durağı ise Satı Kadın Mahallesi'ndeki Ovalılar Sitesi oldu.

Cumhur İttifakı'nın Ankara mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramankazan için vaat ettiği projelerden bahseden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Dün Ankara Mitinginde, Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi, 723 hektarlık alana Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içindeki Teknohub, ülkemizin bu alandaki yeni nesil üretim teknolojilerine ulaşmada bir merkez olacak. Bu merkez 6 milyar dolarlık yatırımla gurur kaynağımız olacak. Türkiye'nin kalbi Kahramankazan'da, Kahramankazan'ın kalbi uzayda atacak. Sağlıkta da önemli bir yatırımı hayata geçiriyoruz. 150 yataklı Kahramankazan Devlet Hastanesi'nin yapımına başlanıyor. Millet Bahçeleriyle ilçemizin çehresi değişecek. Kahramankazanımızın büyük mahallerinden başlamak suretiyle Atatürk Mahallesi, Satı Kadın Mahallesi ve diğer mahallelerimizde "Millet Evleri" açılacak. Ankara'da arıcılığı geliştirerek ve organik bal üretimini desteklemek için Kahramankazan'da 468 dekar araziye 15 Temmuz Bal Ormanı yapıldı. Vakıf ve kültür varlıklarına sahip çıkarak, 10 kilometre termal su hattı döşenerek termal hamam ve termal otel bağlantısı yapıldı. Vatandaşlarımız ve turistler istifade edebilecek. Ülkemizin ilk müstakil Bocce salonu, 2 bin kişilik spor tesisi Kahramankazan'da hizmete girdi. Uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapmaya başladı. Başlanan Satı Kadın Kentsel Dönüşüm Projesi; TOKİ eliyle yürütülerek, sizlerin memnuniyeti ile sonuçlanacak şekilde elimizden geleni yapacağız. Kahramankazan tüm bu yatırımlarla adeta bilim ve teknoloji üssüne dönüşecek. Turizmi gelişecek, istihdam ve üretimi artacak" dedi.

15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitlerin isimlerini tek tek anan Selçuk, "Milletimiz için 15 Temmuz ne kadar önemliyse 31 Mart yerel seçimleri de o kadar önemlidir. Önümüzdeki yerel seçimler, milletimiz için beka seçimleridir" diyerek Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz için destek istedi. Selçuk, "31 Mart'tan sonra inşallah Serhat Oğuz kardeşimize özellikle yapacağı projelerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tam destek vereceğiz. Avrupa Konseyi tarafından "12 yıldız şehri" ödülüne layık görülen Kahramankazanlı kardeşlerim hizmetin de yatırımın da en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bir tarafta bu ülkenin belası, bir tarafta bekası için uğraşanlar var"

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ise, "14 yıl önce 2004'de ilk kez yerel iktidara geldiğimizden bu yana hizmet ettik. Bir tarafta bu ülkenin belası için uğraşanlar var, bir tarafta bekası için. 1 Nisan'dan itibaren ülkemizin belası için uğraşanlara en güzel cevabı siz vereceksiniz. 15 Temmuz sonrası Cumhurbaşkanımız ilçemize kahramanlık unvanını verdi. Bundan sonra doğan çocuklar kahraman olarak doğacak. Kahramankazan geçmişteki üç dönemde bana nasıl destek verdiyse yeni başkanına da destek verecektir" şeklinde konuştu.

"AK Partinin tüm işi, "vatandaşımıza hizmeti nasıl sunarız" diye düşünmektir"

Cumhur İttifakı Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, AK Parti ve MHP'nin dün birlikte gerçekleştirdiği mitinge dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramankazan için projeleri olduğunu söyledi. Oğuz, "Dün Ankara tarihi bir gün yaşadı. Orada sayın Cumhurbaşkanımız Kahramankazan'ın adını 3 defa andı. 150 yataklı Kahramankazan hastanesinin müjdesini verdi. Kahramankazan'a Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yapılacağını söyledi. Ankara'da sadece 5 ilçeye yapılacak millet bahçelerinin en büyüğünün Kahramankazan'a yapılacağını duyurdu. Bu hizmetler işi gücü fitne olan, sağda solda boş boş konuşan insanlarla bizim aramızdaki farkı görmeniz için önemli. AK Parti'nin tüm işi, "vatandaşımıza hizmeti nasıl sunarız" diye düşünmektir. Bizim liderimizin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Peki, karşımızda siyaset yapan kişilerin liderinin adı kim. Bir yola çıkmışlar, yola itimatları yok. Arabaya binmişler şoförün nereye gittiğinden haberleri yok" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızı senaryo yazmakla suçladılar"

Kahramankazan'a yapılacak projelerin maliyetiyle ilgili de konuşan Oğuz, "Endişeniz olmasın. Şimdi soruyorlar, "projelerin bütçesi çok büyük, Serhat Oğuz bu projeleri nasıl gerçekleştirecek" diye. Bizim arkamızda Cumhurbaşkanımız, devletimiz, milletimiz var. Onların arkasında kim var. Onların arkasında Kandil var, Pensilvanya var. Yetmezmiş gibi bu adamlar aynı omurgasızlıkla 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızı senaryo yazmakla suçladılar. Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz'da senaryo mu yazdı? Şimdi bir ihtimal bu adamlar seçilse, "senaryo yazdın" dedikleri Cumhurbaşkanımızdan nasıl hizmet isteyecekler. Şimdi 31 Mart'ta büyükşehirde Mehmet Özhaseki'yi, Kahramankazan'da kardeşiniz Serhat Oğuz'u desteklemenizi bekliyorum" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, annesinin köyü olan Fethiye Mahallesinde de akrabaları ve mahalleliyle bir araya gelerek hasbihal etti. Bakan Selçuk, kendisini dinlemeye gelen çocuklara da oyuncak dağıttı.

Kaynak: İHA