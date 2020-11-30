Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı ders verilerini paylaştı!

Pandemi sürecinde vakaların yeniden tırmanışa geçmesi nedeniyle öğrenciler derslerini yeniden uzaktan eğitim şeklinde almaya başladı. Her gün milyonlarca öğrenci bölünmüş olarak derslere giriyor. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından canlı ders verilerini paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her gün 2 buçuk milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek. Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek. Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun, hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.