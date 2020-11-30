Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı ders verilerini paylaştı!
Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sürecine devam ederken milyonlarca öğrenci derslerini her gün canlı olarak internet üzerinden alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bu konuya değinerek canlı ders verilerini açıkladı. Selçuk, "Her gün 2 buçuk milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek" ifadelerini kullandı.
Pandemi sürecinde vakaların yeniden tırmanışa geçmesi nedeniyle öğrenciler derslerini yeniden uzaktan eğitim şeklinde almaya başladı. Her gün milyonlarca öğrenci bölünmüş olarak derslere giriyor. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından canlı ders verilerini paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her gün 2 buçuk milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek. Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek. Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun, hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.