Bakan Selçuk, Zeytinburnu Kariyer Merkezi’nin açılışına katıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zeytinburnu Kariyer Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Barış Pınarı Harekatı'nda fedakarca mücadele eden silahlı kuvvetlerimize, Rabbimden zaferler nasip etmesini niyaz ediyorum" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gökalp Mahallesi'nde Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açılış töreni başladı. Konuşmalarının ardından Bakan Selçuk ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Kariyer Merkezi'ni gezerek incelemelerde bulundu.

"Söylemin eyleme dönüştüğü güzel bir hizmet"

Kariyer Merkezi'nde faaliyet gösteren İŞ-KUR, işçi-işveren arasındaki aracılık hizmetlerinin güzel bir örneğini gördüğünü söyleyen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Değişen dünyamızda, çalışma hayatı da artık daha değişken ve dinamik yapıda. Tüketim araçlarımızdaki değişme, teknoloji değişmede aslında çalışma hayatında bizim ne kadar dinamik bir şekilde adaptasyon göstermemiz gerektiğinin de bir sonucu. Bugünde Kariyer Merkezi'nde faaliyet gösteren İŞ-KUR, işçi-işveren arasındaki aracılık hizmetlerinin güzel bir örneğini görüyoruz. Söylemin eyleme dönüştüğü güzel bir hizmet. Çünkü söz vermek kolay ama yaptıklarımızı icraata dönüştürmek daha zor oluyor. Hızla icraata dönüştürülmesi bizi mutlu ediyor. Zeytinburnu Belediyemize ve Değerli Belediye Başkanımız Ömer Arısoy Beyefendiye şahsım ve gençlerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

"2,6 milyon genci İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdik"

406 bin gencin hizmetlerden yararlandığını ifade eden Bakan Selçuk, "2012 yılından bugüne kadar 406 bin genç bu hizmetimizden faydalandı. Buna ilaveten İşbaşı Eğitim Programları düzenliyoruz. Bu programlardan 2019'da yüzde 20'si İstanbul'da olmak üzere toplam 154 bin gencimiz yararlandı. Son 7 yılda bu sayı toplam 750 bine ulaştı. 2002'den bugüne 2,6 milyon gencimizi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdik. 2019'da yüzde 30'u İstanbul'da olmak üzere 380 bin gencimizin işe yerleşmesine aracılık ettik" şeklinde konuştu.

"Allah silahlı kuvvetlerimize zaferler nasip etsin"

Bakan Selçuk, Barış Pınarı Harekatı'ndan söz ederek, "Bu vesileyle Barış Pınarı Harekatı'nda fedakarca mücadele eden silahlı kuvvetlerimize, Rabbimden zaferler nasip etmesini niyaz ediyorum. Askerlerimize desteğimiz sadece dualarımız değil, daha da önemlisi daha da çok çalışarak ve daha fazla üreterek ordumuza milletimize destek olacağız" şeklinde konuştu.

"Askerlerimize dua ediyoruz"

Barış Pınarı Harekatı operasyonunda olan askerlerin burunları kanamadan ülkelerine dönmelerini temenni eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Ayaklarına taş değmeden burunları kanamadan ve ülkemize sağ dönmeleri için niyaz ve dua ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve bütün ülkemize baş sağlığı diliyorum" dedi.

"3 bin 650 kişi iş arayışı için başvurdu"

Zeytinburnu Kariyer Merkezi'nin 15 Mayıs'ta kayıt almaya başladığını belirten Başkan Arısoy, "Zeytinburnu Kariyer Merkezi 15 Mayısta kayıt almaya başladı. Bu sürede neler oldu? İş arayanlar bakımından bu sürede merkezimize 3 bin 650 kişi iş arayışı için başvurdu. Başvuranların yüzde 51 erkek yüzde 49 kadın olmaktadır. Başvuranların yüzde 60 "ı 18-35 yaş arasında yer alırken yüzde 3 engelli başvurdu. İş yerlerinden aldığımız verilere göre de; çeşitli sektörlerde 363 pozisyon oluşturduk. Belediyemizin bünyesinde oluşturduğumuz Kariyer Merkezi'nden 80 firmayı arkadaşlarımız ziyaret etti. Birçok firma merkezimizde toplu mülakatlar gerçekleştirdi. Toplam 5 bin 214 kez yönlendirme yaptık. Yani telefonla, sms veya maille ulaşarak "size uygun şöyle bir iş var, lütfen gidin ve firma ile görüşün" dedik. Sonuç olarak 313 kişiyi işe yerleştirdik" dedi.

Kaynak: İHA