Bakan Selçuk'dan sert tepki: Böylesi münferit olayın yaşanması kabul edilemez
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması olayıyla ilgili olarak " Böylesi münferit olayın yaşanması kabul edilemez." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'daki yürekleri dağlayan olayla ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk açıklamasında,"Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise; ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken; böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.
Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise; ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken; böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 7, 2019
Bu kadarına pes! Otizmli çocukları yuhaladılar...
Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
HABERE YORUM KAT