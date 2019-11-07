Bakan Selçuk'dan sert tepki: Böylesi münferit olayın yaşanması kabul edilemez

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'daki yürekleri dağlayan olayla ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk açıklamasında,"Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise; ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken; böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise; ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken; böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 7, 2019

Bu kadarına pes! Otizmli çocukları yuhaladılar...

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı