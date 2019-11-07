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  3. Bakan Selçuk'dan sert tepki: Böylesi münferit olayın yaşanması kabul edilemez

Bakan Selçuk'dan sert tepki: Böylesi münferit olayın yaşanması kabul edilemez

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması olayıyla ilgili olarak " Böylesi münferit olayın yaşanması kabul edilemez." dedi.

Bakan Selçuk'dan sert tepki: Böylesi münferit olayın yaşanması kabul edilemez

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'daki yürekleri dağlayan olayla ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk açıklamasında,"Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise; ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada  hassasiyet gösterirken; böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

 

 

 

 

 

 

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