Bakan Selçuk'dan Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili açıklama

Ceren Özdemir, dün akşam evine gireceği esnada kalbinden ve göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Twitter'dan açıklamalarda bulundu..

"SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ"

Ceren Özdemir cinayeti ile ilgi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama bulunan Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimizle ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un paylaşımı