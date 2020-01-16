Bakan Selçuk’dan öğrencilere yarıyıl tatili mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatiline girecek öğrencilere tatillerini nasıl değerlendirmeleri konusunda temenni içeren bir mesaj yayımladı.

Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Sevgili çocuklar, sevgili gençler, yarıyıl tatiline giriyorsunuz. Sizden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen tatilde, evlere, odalarınıza kapanmayın. Hayat çok güzel çok anlamlı ve çok derin bir kitap. Yeni şeyler keşfedin, yeni insanlar tanıyın, yeni yerlere gidin, dinlemediğiniz şarkılar dinleyin daha önce yaslanmadığınız ağaçlara yaslanın dokunmadığınız toprağa dokunun. İnsan, okuduğuyla zenginleşir. Bu tatilde ve bulduğunuz tüm fırsatlarda yaşamın sonsuz hazinesinden faydalananın. İyi tatiller olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA