2020-2021 Eskişehirspor, Yılport Samsunspor maç özeti, maç sonucuBakan Selçuk'tan 5. ve 9. sınıf öğrencilerine ilişkin açıklamaAkılalmaz olay! Karantinadaki 1 kişi nişan töreninde yakalandıMasterchef dana yahni nasıl yapılır? Dana yahni tarifi | Malzemeleri nelerdir?Masterchef dana stognof nasıl yapılır? Dana stognof tarifi | Malzemeleri nelerdir?Masterchef dana rosto nasıl yapılır? Dana rosto tarifi | Malzemeleri nelerdir?Masterchef dana yanağı nasıl yapılır? Dana yanağı tarifi | Malzemeleri nelerdir?Masterchef dana sarma nasıl yapılır? Dana sarma tarifi | Malzemeleri nelerdir?Masterchef dana pirzola duxelle nasıl yapılır? Dana pirzola duxelle tarifi | Malzemeleri nelerdir?PSG - Manchester United maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bakan Selçuk'tan 5. ve 9. sınıf öğrencilerine ilişkin açıklama

Bakan Selçuk'tan 5. ve 9. sınıf öğrencilerine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı 'yüz yüze' eğitim açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 5 ve 9. sınıf öğrencilerinin 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacağını belirtti.

Bakan Selçuk'tan 5. ve 9. sınıf öğrencilerine ilişkin açıklama

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. ve 9. sınıf öğrencilerinin 2 Kasım Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 5 ve 9. sınıf öğrencilerinin 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3. aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9. sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz. 

2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz... 

Sağlıkla ve güvenle..."

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT