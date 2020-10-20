Bakan Selçuk'tan 5. ve 9. sınıf öğrencilerine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı 'yüz yüze' eğitim açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 5 ve 9. sınıf öğrencilerinin 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacağını belirtti.
Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. ve 9. sınıf öğrencilerinin 2 Kasım Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 5 ve 9. sınıf öğrencilerinin 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacağını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3. aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9. sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz.
2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz...
Sağlıkla ve güvenle..."
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