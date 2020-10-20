Bakan Selçuk'tan 5. ve 9. sınıf öğrencilerine ilişkin açıklama

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. ve 9. sınıf öğrencilerinin 2 Kasım Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 5 ve 9. sınıf öğrencilerinin 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3. aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9. sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz.

2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz...

Sağlıkla ve güvenle..."

Ayrıntılar geliyor...