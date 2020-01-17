Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Kolejinde öğretmenlere maaş ödenmemesiyle ilgili olarak,"Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Kolejinde öğretmenlere maaş ödenmemesiyle ilgili olarak,"Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor." dedi.
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