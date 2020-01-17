Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Kolejinde öğretmenlere maaş ödenmemesiyle ilgili olarak,"Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor." dedi.

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