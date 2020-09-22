Bakan Selçuk'tan EBA'nın çökmesi hakkında açıklama

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim ile başladı. Milyonlarca öğrenci derslerini EBA üzerinden canlı yayın ile alabiliyor. Bugün ders başı yapmaya hazırlanan öğrenci ve öğretmenler sistemdeki “çok kalabalık” uyarısı ile karşılaştı. Sisteme girilememesi ile de eğitim bir süreliğine durdu.

Konuya ilişkin açıklama yaoan Bakan Selçuk, ''Yüz yüze eğitimle birlikte talepte sıçrama oldu. Sorunun çözülmesi için çalışma devam ediyor. Aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak konu ile ilgili bir takım çabalar içindeyiz, EBA destek merkezlerinin 8668 olduğunu ifade ederken aslında bunun da çözüm yollarımızdan bir tanesi olduğunu vurgulamak isterim bu arada hayırseverlerimizin desteği var onlara da çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin çok büyük bir kısmının erişimi ile ilgili başka yollar metodlar oluşturuyoruz." dedi.

EBA çöktü mü? 22 eylül 2020| EBA neden açılmıyor, ne zaman açılacak?