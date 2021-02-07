Bakan Selçuk'tan flaş 'yüz yüze eğitim' açıklaması! Yarın öğretmenlere seslenecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın açılışında, EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, online olarak yapılacak programın açılışında, EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek.
Bakan Selçuk, konuya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz. Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım."