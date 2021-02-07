Bakan Selçuk'tan flaş 'yüz yüze eğitim' açıklaması! Yarın öğretmenlere seslenecek

15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu: İşte köy okullarında uygulanacak kurallar!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarına ilişkin açıklama