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Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! Yeni bir umut...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur. " ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! Yeni bir umut...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni koronavirüs tedbirlerini duyurmasının ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı ile ilgili paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, tam kapanma kararının, bayramdan sonraki günlerde okullarda yüz yüze eğitime başlanılması için bir umut olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur. Tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız. Sağlığımıza dikkat edip, tedbirlerimizle uzaktan eğitime sıkıca tutunalım." 

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! Yeni bir umut...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DA AÇIKLAMIŞTI

Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir.

Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan itibaren başlayacaktır.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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