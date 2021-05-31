Bakan Selçuk'tan ilkokul, orta okul ve liselere ilişkin 'yüz yüze eğitim' açıklaması!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada yarın itibariyle ilkokul öğrencilerinin, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada yarın itibariyle ilkokul öğrencilerinin, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu.
Bakan Selçuk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz."