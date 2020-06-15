Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, "LGS'ye girecek öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacak" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayabileceği LGS için tedbirlerin alındığını belirtti.

Bakan Selçuk ayrıca LGS'ye girecek öğrencilerin kontenjan konusunda rahat olmalarını istedi. Baakan Selçuk, "LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun." dedi.

"Öğrenciler sınav salonuna giereken görevlilerden maske alacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını belirtti.

Bakan Selçuk ayrıca, Kovid-19 tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini açıkladı.