Bakan Selçuk'tan LGS'de benzer soru iddiasına flaş yanıt: Sadece 3 soru... Son Dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'de benzer soru iddialarıyla ilgili konuştu. Selçuk, ''"İddia varsa onun somut olarak ortaya konması lazım. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer" dedi.

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Son Dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çok konuşulan Liseye Geçiş Sınavında (LGS) benzer soru iddiaları hakkında Eğitim danışmanı Sadık Gültekin'e konuştu. Ziya Selçuk, "İddia varsa onun somut olarak ortaya konması lazım. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer" ifadelerini kullandı. ayrıntılar geliyor... Gülistan Başköy Eğitim Editörü ziya selçuk