Bakan Selçuk'tan Nurtaç Canan paylaşımı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabında şiddete maruz kalan Nurtaç Canan'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nurtaç Canan ile oğlunun uygun hizmet modellerinden yararlanmalarını sağlayacaklarını belirtti.

Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Nurtaç Canan'ın yaşadığı şiddet vakasının herkesi derinden sarstığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Nurtaç Canan ile oğlunun uygun hizmet modellerinden yararlanmalarını sağlayacağız. Davaya müdahil olarak hukuki süreci yakından takip edeceğiz. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışmayı sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

Nurtaç Canan, ayrılmak istediği eşinden önce şiddet gördü ardından da kurşuna dizildi.

Nurtaç Canan; 23 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü belirtti. Canan, eşinden ayrılmak için İstanbul Zeytinburnu’ndaki evine gitti. Yaşanan tartışma sonrası Ragıp Canan eşinin belden aşağısına defalarca silahla kurşun sıkıp öldürmeye çalıştı.

Vücuduna 5 kurşun isabet eden Nurtaç Canan yere yığıldı. Ragıp Canan eşinin banka kartı ve telefonunu alarak kaçtı. Hareket edemeyen Nurtaç Canan, öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere "Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum." yazdı.

Ragıp Canan kaçtıktan sonra oğlunu arayıp, “Anneni dövdüm, git bir bak” dedi. Annesinin yanına giden oğlu korkunç manzarayla karşılaştı.

Hastaneye kaldırılan Nurtaç Canan’a bacağının kesilebileceği söylendi. Ameliyat başarılı geçti ve bacakları kesilmekten kurtuldu. Ancak Canan artık yürüyemediği gibi bacaklarını kıpırdatamıyor. Hâlâ yakalanamayan eşinin mesaj atarak ve akrabalarına araya sokarak barışmaya çalıştığını söyleyen Canan “O adam yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyor” dedi.

Ölümün kıyısından dönen Nurtaç Canan şunları söyledi:

“Korktuğum için şikâyette bulunamadım hiç. Genç kızları taciz etti. Müşterimle beni aldattı. Beni vurduktan sonra babamı arayıp ‘Git kızını öldürdüm, cenazesini kaldır’ diyor. Bir kurşun hâlâ bacağımda onu çıkarmayacaklarmış. Bana hayatı boyunca ‘Benden ayrılamazsın seni sakat bırakırım’ deyip durdu. Öldüremediği için benden vazgeçmiyor. Ama dediğini yaptı, sakat bıraktı. Dün mesaj attı oğluma ‘Ben yemin etmişim senin annen benim ilk ve son karım olacak’ diye. Öldürmeden vazgeçmeyecek.”