Bakan Selçuk'tan öğretmen atamaları için açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK'te Cem Seymen'in sunduğu A'dan Z'ye programında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, "Önemli olan velilerin bakış açısı. Bütünleştirici eğitim planını paylaşacağız" dedi.

Bakan Selçuk, öğretmen atamaları ile ilgili soruya "Bu sadece MEB'in verdiği bir karar değil. Hükümet ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması ile belirleniyor. Sayı netleştiğinde bunu paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.