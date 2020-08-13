Bakan Selçuk öğretmenlere seslendi: İnanırsak, çocuklarımıza da yaşatırız

Yeni eğitim-öğretim yılı 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim de 21 Eylül'de Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş şekilde açılacağı bildirildi.

Yeni modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."

SELÇUK'TAN ÖĞRETMENLERE MESAJ

Sosyal medyada Twitter hesabından paylaşım yapan Selçuk öğretmenlere seslendi. Selçuk yaptığı paylaşımda, ''Bu ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni var.Ben de onlardan biriyim. Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız ‘okul heyecanını’ bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım.'' mesajını verdi.