Bakan Selçuk'tan velilere teşekkür

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında bugün başlayan yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, okul binalarına girmeyip dışarıda bekleyen velilere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili velilerimiz, okul binalarına girmeyerek dışarıda beklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, aynı hassasiyetin bina dışında beklerken de gösterilmesini ifade ederek "Lütfen, mesafeyi koruyalım çünkü sizin sağlığınız, öğrencilerimizin, toplumun sağlığı demek." uyarısında bulundu.

Bakan Selçuk'un sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Sevgili Velilerimiz,

Okul binalarına girmeyerek dışarıda beklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Ancak aynı hassasiyeti bina dışında beklerken de göstermenizi çok rica ederim. Lütfen, mesafeyi koruyalım çünkü sizin sağlığınız; öğrencilerimizin, toplumun sağlığı demek."

BAKAN KOCA: "HER ŞEY SIRAYLA YOLUNA GİRECEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasının bugün başlamasına ilişkin, "Her şey sırayla yoluna girecek." mesajını paylaştı.