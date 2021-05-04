Bakan Selçuk'tan yeni öğretmen atamalarına ilişkin flaş açıklama: Bu sene salgın koşulları nedeniyle 20 bin ile sınırlı kaldı

Canlı yayınlanan bir televizyon programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu.

Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili soruya yanıt veren Bakan Selçuk, "Bilim insanlarına danışıyoruz. Onlar okulları ne zaman açabilirsiniz diyorlarsa okulları açıyoruz. Köy okullarını ve ana okullarını hep açık tutmaya çalıştık." dedi.

EK ATAMA OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin soruya "Bize düşen onlara düşen bu hakkı teslim etmek için daha çok çalışmak. Uzun yıllar boyunca AK Parti döneminde 40 bin atama yapıldı. Bu sene salgın koşulları nedeniyle 20 bin ile sınırlı kaldı. Bunun artması noktasında arzumuz ve başvurumuz var. Bu talepler devam ediyor. Bütçe imkanları çerçevesinde ne yapılabilirse yapacağız. Engelli öğretmenlerin atanmaları konusunda da çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor." cevabını verdi.

KORONAVİRÜS SALGINI SÜRECİNDE EĞİTİM

"Böyle zor bir dönemde çocukların, velilerin yanında olmak bu süreçte yoğun bir mesai yapmayı gerektiriyor. OECD ve Google verileri açısından mutlu oluyoruz. Bu çabaları ortaya koymak bizim mutlu ediyor." diyen Bakan Selçuk, sınavlara ilişkin de konuştu.

SINAVLAR İPTAL EDİLECEK Mİ?

Bakan Selçuk, "Bir dönemde 3 sınav yapmamız gerekirken, tek sınav yapıyoruz. Bizim bir not vermemiz gerekiyor. Hiç merak etmesinler. Onların hayrına olmayan hiçbir şey yapmayız. Geleceği de düşünmek zorundayız." dedi.