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  3. Bakan Selçuk'tan, yüz yüze eğitime geçişte kritik uyarı!

Bakan Selçuk'tan, yüz yüze eğitime geçişte kritik uyarı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından 2 Mart itibariyle okulların yüz yüze eğitime açtıklarını duyurarak, ''Şükür ki bugün bazı illerimiz tüm kademelerde yüz yüze eğitime başladı. ''dedi. Selçuk, koronavirüs tedbirlerine vurgu yaptığı paylaşımında, ''Bir kişinin taktığı maske, aldığı tedbir, koruduğu sosyal mesafe, o ildeki çocukların eğitim hayatını ve bu ülkenin geleceğini etkiliyor. Güne bu bilinç ve farkındalıkla başlayalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'tan, yüz yüze eğitime geçişte kritik uyarı!

2 Mart itibariyle okul kapıları öğrencilere açıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, günün anlam ve önemi için resmi hesabından bir fotoğraf paylaşarak açıklamalarda bulundu. 

Ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanması dolayısıyla heyecanlı olduklarını dile getiren Selçuk, "Sevgili velilerimiz ve çocuklarla iletişim kuran herkes" ifadesiyle başladığı paylaşımında, öğrenci mevcudunun büyük bir kısmının bugün yüz yüze eğitime geçtiğini belirtti. 

Bakan Selçuk'tan, yüz yüze eğitime geçişte kritik uyarı!

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Gerekli tedbirler alındı, kontroller yapıldı ve okullarımız yüz yüze eğitime başlamak için hazırlandı. Hatırlarsanız, hep 'okulları birlikte açacağız' demiştik ve şu an, tam da bunu yaşıyoruz. İllerimizde yüz yüze eğitime geçme kararı, Sağlık Bakanlığından gelen vaka sayısı bilgilerine göre alındı. Bazı illerimizdeki öğrencilerimiz, tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlarken bazı illerimiz önemli ölçüde uzaktan eğitimle devam ediyor.

Bir kişinin sorumluluğunun, binleri etkilediğini hep söyledik. Bugün geldiğimiz nokta, bunu bir kez daha gösteriyor. Bir kişinin taktığı maske, aldığı tedbir, koruduğu sosyal mesafe o ildeki çocukların eğitim hayatını ve bu ülkenin geleceğini etkiliyor. Güne bu bilinç ve farkındalıkla başlayalım."

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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