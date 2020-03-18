Bakan Selçuk'un paylaşımı sonrası 40 dakikalık teneffüs için seferber oldular

Bakan Selçuk'un, Twitter hesabından yaptığı paylşımda öğrencilere ilk teneffüsün 40 dakika olacağı yönünde söz vermesi üzerine Kahramanmaraş, Çorum, Ordu ve Balıkesir gibi iller ve spor camiası bu teneffüsün öğrenciler için zevkli ve eğlenceli geçmesi için seferber oldular.

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un paylaşımına destek verenler;

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZORLUOĞLU: 81 İLDE 81 OKULA FUTBOL TOPU

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 81 ilde 81 okula futbol topu gönderme sözü verdi. Murat Zorluoğlu, mesajında, "40 dakikalık teneffüs çift kale maç için gayet makul. Futbol şehri Trabzon'dan 81 ilimizdeki 81 okulumuza futbol topu bizden olsun sayın Bakanım." ifadesini kullandı.

40 dakikalık teneffüs çift kale maç için gayet makûl...⚽️



Futbol şehri #Trabzon’dan 81 ilimizdeki 81 okulumuza futbol topu bizden olsun Sn. Bakanım @ziyaselcuk https://t.co/VfWKrJrpip — Murat Zorluoğlu (@baskanzorluoglu) March 18, 2020

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BEŞEDİYE BAŞKANI GÜNGÖR: "O KADAR UZUN BİR TENEFFÜS DONDURMASIZ OLMAZ"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "O kadar uzun bir teneffüs dondurmasız olmaz." mesajıyla 81 ilden 81 okula dondurma sözü verdi. Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem dünyayı hem de ülkeyi etkileyen bir virüsle karşı karşıya olduklarını, bu konuda hem devletin hem de hükümetin almış olduğu tedbirleri takdirle karşıladıklarını söyledi.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANI AŞGIN'DAN LEBLEBİ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın mesajında “Sayın Bakanım,uzun teneffüste oyun oynayan yavrularımız yorulacak, acıkacak. İçeriğindeki kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfatın yer aldığı leblebi, yavrularımızın kemik yapısını ve gücünü korumaya yardımcı olacaktır.” dedi.

Sayın Bakanım,

Uzun teneffüste oyun oynayan yavrularımız yorulacak, acıkacak. İçeriğindeki kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfatın yer aldığı leblebi, yavrularımızın kemik yapısını ve gücünü korumaya yardımcı olacaktır.



81 ilden 81 okulumuza leblebiler Dünyanın Merkezi Çorum’dan https://t.co/kFQedPvQsV — Dr. Halil İbrahim AŞGIN (@HibrahimASGIN) March 18, 2020

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ'NDEN FUTBOL TOPU

Beşiktaş Jimnastik Kulübü sosyal medya hesabından “40 dakika tenefüste futbol maçı olmazsa olmazdır. 81 ilde 81 okula futbol topu bizden.” Paylaşımıyla destek verdi.

40 dakika tenefüste futbol maçı olmazsa olmazdır. ?



⚽ 81 ilde 81 okula futbol topu bizden. https://t.co/6GExqzqgWV — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 18, 2020

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÜLER'İN PAYLAŞIMI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, mesajında şu ifadeleri kullandı: "40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek. Sayın Bakanım, çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste onların mutluluklarına Ordu fındığıyla ortak olmak istiyoruz. 81 ilde 81 okula fındıklar bizden." Öte yandan, belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 81 ildeki okulların belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçildi.

40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek ⚡



Sn.Bakanım @ziyaselcuk çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste onların mutluluklarına Ordu fındığı ile ortak olmak istiyoruz ?



81 ilde 81 okula fındıklar bizden ? https://t.co/mW36s6uf21 — Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) March 18, 2020

"ÇOCUKLARIMIZI, OKULA DÖNDÜKLERİ İLK GÜN TATLININ ŞAHI PİŞMANİYE İLE KARŞILAMAK İSTİYORUZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Twitter'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un “ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına yanıt verdi. Büyükakın, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanım, çocuklarımızı okula döndükleri ilk gün tatlının şahı pişmaniye ile karşılamak istiyoruz. 81 ilden 81 okula pişmaniye bizden. Yiyen bir pişman yemeyen bin pişman." Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 81 ildeki okulların belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçildi.

Başkanım @tahirbuyukakin, pişmaniyenin yanında orcik iyi gider?



Biz de çocuklarımızı okula döndükleri ilk derse enerji dolu başlamaları için orcikle karşılamak istiyoruz.



81 ilden 81 okula orcikler Aziz şehirden✋?

@ziyaselcuk https://t.co/wG7VW547it — Şahin Şerifoğulları (@sahin_serifoglu) March 18, 2020

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR'IN YAZILI AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un ''40 dakika teneffüs'' sözüne destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da yaptığı yazılı açıklamada, çocukları her türlü hastalıktan uzak tutmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Çınar, Bakan Selçuk'un paylaşımının ardından harekete geçtiklerini bildirerek, şunları kaydetti: Sayın Bakanımızın sosyal medya paylaşımına 'O kadar uzun teneffüs enerji depolamak için büyük bir fırsat. Sayın Bakanım bu uzun teneffüste çocuklarımızın mutluluğuna Malatya'mızın kayısıyla ortak olmak istiyoruz, 81 ilde 81 okula kayısılar bizden.' şeklinde cevap verdik. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, göz nurumuzdur. Onların her türlü hastalıktan ve sıkıntıdan uzak kalması için ne gerekiyorsa yaparız. Belediye olarak ülkemizin 81 kentindeki 81 okula Malatya kayısısı göndereceğiz. Çocuklarımıza şimdiden afiyet olsun. Hem 40 dakikalık teneffüste hem de normal zamanlarda bol bol kayısı ve kayısı ürünleri yiyerek güç depolasınlar

O kadar uzun teneffüs enerji depolamak için büyük bir fırsat.



Sn.Bakanım @ziyaselcuk bu uzun teneffüste çocuklarımızın mutluluğuna Malatyamızın kayısısı ile ortak olmak istiyoruz.



81 ilde 81 okula kayısılar bizden:)? https://t.co/fI2c1yyYWx — Mehmet Çınar?? (@mehmetcinar44) March 18, 2020

"ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞUNU OSMANİYE'MİZİN YER FISTIĞI İLE TAÇLANDIRMAK İSTERİZ"

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara da Bakan Selçuk'a destek verenler arasındaydı: O kadar uzun bir teneffüste yer fıstığı yemesin mi çocuklarımız? Sn. Bakanım, 40 dk. teneffüste çocuklarımızın mutluluğunu Osmaniye'mizin Yer Fıstığı ile tatlandırmak isteriz. 81 ilden 81 okulumuza yer fıstıkları bizden.