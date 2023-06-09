Bakan Şimşek, banka müdürleriyle görüşecek!

Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak perşembe günü Türkiye Bankalar Birliği'ne üye bankaların genel müdürleriyle bir araya gelecek. Bu toplantıda, Şimşek'in yeni ekonomi politikaları hakkında ayrıntılı bilgileri paylaşması bekleniyor.

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Bakan Şimşek, banka müdürleriyle görüşecek!

Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'ne üye bankaların genel müdürleriyle gelecek hafta buluşacak. Reuters'a konuyla ilgili bilgi veren bankacılar, toplantının muhtemelen perşembe günü gerçekleşeceğini aktardı.

KURALA DAYALI POLİTİKA

Bakan Şimşek, geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleşen devir teslim töreninde "Türkiye'nin başka bir seçeneği olmadan rasyonel bir temele dönmesi gerektiğini vurguladı. Kural temelli bir ekonomi, istenen refaha ulaşmada büyük önem taşıyor. Önceliğimiz makro finansal istikrarı sağlamak olacak" şeklinde ifade etti.

Dün akşam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Daha zengin ve dayanıklı bir Türkiye'nin oluşturulması için izleyeceğimiz prensipler şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik üzerine kurulu olacak. Yerel ve uluslararası zorluklarla karşılaşırken, kural temelli politikalar oluşturarak öngörülebilirliği artırmaya yönelik taahhüdümüzü tekrarlıyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

BORSADA YÜKSELİŞ CDS'TE DÜŞÜŞ

Bakan Şimşek'in bu açıklamaları, genel olarak piyasalarda olumlu bir tepkiyle karşılandı. BIST 100 endeksi haftanın ilk dört gününde yaklaşık yüzde 8.5 oranında yükselerek Borsa İstanbul'da olumlu bir performans sergiledi. Geçtiğimiz hafta 550 baz puan seviyesinde bulunan 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) ise 487 baz puana kadar gerileyerek risk algısının azaldığını gösterdi.

Bakan Şimşek, banka müdürleriyle görüşecek!

KURDA YÜKSELİŞ

28 Mayıs seçimlerinden bu yana dolar/TL kuru yaklaşık olarak yüzde 17 oranında değer kazandı. Bugün dolar, 23.40 liranın üzerine çıkarak yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Geçmişte, dolar/TL kurunda yaşanan yükselişler genellikle Türkiye'nin CDS oranlarında da bir artışa neden olurdu. Ancak bu sefer, kurda yaşanan yükselişle birlikte serbest piyasa ile bankalararası piyasa arasındaki makasın kapanmasıyla bir tür "normalleşme" olarak nitelendirilen bir durum ortaya çıktı, uzmanlarca ifade edildi.

FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

Bu "normalleşme" sürecinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni yönetimiyle birlikte dünya genelinde Federal Reserve (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi merkez bankalarının enflasyonla mücadele amacıyla uyguladığı politikalara benzer bir yaklaşım bekleniyor. Bu da faiz oranlarının artırılması anlamına gelmektedir.

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