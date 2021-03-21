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  3. Bakan Soylu 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranlarını paylaştı: Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak

Bakan Soylu 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranlarını paylaştı: Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz'' paylaşımında bulunarak, 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranlarını paylaştı. Soylu, ''Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak.'' dedi.

Bakan Soylu 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranlarını paylaştı: Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak

Bakan Soylu, Twitter hesabından Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) indiren ve ihbarda bulunan kişi sayısını paylaştı.

Buna göre, uygulamayı 1.661.198 kişi telefonuna indirdi. Polise ihbarda bulunan kişi sayısı ise 98.639 olarak kaydedildi. 

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranlarını yayımladı. İşte o veriler;

*Dünya 13 kişi

*Avrupa 8 kişi

*Türkiye 3.8 kişi

Soylu, yaptığı açıklamada, ''Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak.'' ifadelerini kullandı. 

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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