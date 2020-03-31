İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Testi pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var

Bakan Soylu, katıldığı bir televizyon programında koronavirüs ve sosyal medyadaki provokasyon paylaşımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

"15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili."

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

"Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var."

"İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik"

21 İLDE 50 BELDE, KÖY VE MEZRA KARANTİNAYA ALINDI

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 98,9 düştü. Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık.

"Fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya operasyon yapıldı."

"KARANTİNADA KALANLARA ÇIKARKEN FORM İMZALATIYORUZ"

Karantinada kalanlar şimdi de çıkıyorlar. Bir form imzalattırıyoruz. Gideceğiniz yeri biliyoruz, valimize de kaymakamımıza da söyledik. Telefonunuzu, adresinizi aldık. 14 gün boyunca sizi takip edecekler. O formda şu yazıyor: Evden çıkmayacağım, kimseyle sosyal temas kurmayacağım.

BAKAN SOYLU'DAN BELEDİYELERİN YARDIM TOPLAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Birtakım belediyeler, vakıflar, dernekler yardım toplamaya başladı.

Yardımı kimler toplar? 2860 sayılı kanunda çok açık bir şekilde belirtilmiş. Benim görevim kanuna uymak, kanunu ihlal etmeye çalışanlara müsaade etmemek.

Dernekler, vakıflar, kamu kurum ve kuruluşları yardım toplayacaklarsa kaymakam/validen izin alır ve İçişleri Bakanlığı bilgilendirilir.

YETKİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA

Biz hep beraber Elazığ ve Malatya'yı yaşadık. AFAD'a kampanya açtık. Bir televizyonda Acun Ilıcalı program yaptı. Kendisi istedi ve yaptı. Orada para topladı. Hesaplarımız ortaya çıktı. Vatandaşlarımız da gönderdi. Ben yardımın iznini kimden aldık? İçişleri Bakanıyım istediğimi yapabilir miyim? Hayır. Cumhurbaşkanımıza yazdık ve Cumhurbaşkanı izin verebilir. AFAD'a izin aldık. Elazığ ve Malatya Belediyesi biz de toplamak istiyoruz diye ortaya çıkmadı. Toplanan yardımdan şehir istifade etti.

Yardım toplamada neden izin alınıyor? Çünkü bu kamunun işidir. 2860 sayılı kanun diyor ki: Sadece yardım toplamakla kalmayacaksın, denetleyeceksin. Bu yetkiyi istismar edilmemesi için bize veriyor.

Devlet izin vermeden sen banka numaraları açıklarsan, siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz demektir.

"İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NA YARIM SAAT ANLATTIM"

Bugün beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da aradı, yarım saat kendisine anlattım. Bir belediyenin niçin yardım toplamak için izin alması gerektiğini kanunla beraber ifade ettim.

Peki belediye bağış alabilir mi? Alabilir. Bugüne kadar aldı. Daha yeni Ankara Belediyesi bağış aldı. Peki nasıl aldı? İki türlü alabilirler. Şartlı veya şartsız bağış. Ama bu yardım değildir. Yardım toplamayla bağışı ayıran biraz önce söylediğim kanunlardır. Belediye şartlı bağış alır.

Örneğin siz evinizi bağışlıyorsunuz ama diyorsunuz ki, ben evimi bakım yurdu yapmak istiyorum. Veya dersiniz ki ben arsayı bağışlıyorum, arsanın üzerinde şunun yapılması için bağış yapıyorum.

Şartlı bağış için de Meclis'ten onay alınacak. Kanun böyle söylemiş. Kanun demiş ki: Sen belediyesin, senin elinde yetki var, toplum yararına belediye meclisi kabul ederse ben kabul ederim.

Şartsız bağış da şöyle alınır: Gelir birisi, belediyeye dilekçe verir. Büyükşehir veya ilçe belediye başkanı şartsız bağışın alınacağını onaylar. Yarın da bir durum olursa sorumlusu sensin diye kanun koruyucu belediye başkanını yetkilendirmiş.

"TBMM'DE HAKARET EDENLERE SÖYLÜYORUM: NEREDE KALDI 2000 YILLIK DEVLET GELENEĞİ?"

Burama kadar geldim! Bugün bana TBMM'de hakaret edenlere söylüyorum: Nerede kaldı 2000 yıllık devlet geleneği? Gel İçişleri Bakanı ol bakalım yapabilecek misin? Bu kadar basit mi idare etmek? O zaman HDP'li belediyeler çıksınlar istediği yardımı toplasınlar, PKK'ya da göndersinler!

"PARLAMENTER SİSTEMDE BU KADAR HIZLI KARARLAR VEREMEZDİK"

Bu kadar kritik problemler karşısında patlama ihtimalimiz çok yüksekti parlamenter sistemde. Eğer bugün kadar hızlı karar alınıyorsa, tüm bakanların birbirleri arasında bu kadar güçlü bir bağ varsa, bu yeni sistemin ortaya koyduğu süreçtir. Yeni sürecin ortaya koyduğu dinamizmdir.

Parlamenter sistemde olsaydık, bu kadar hızlı kararlar veremezdik.

50 yıl sonra da 100 yıl sonra da bu ülke bu sistemin ortaya koyduğu dinamizmden istifade edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz her alanda teste giriyor. Herhangi birinde aksama olsaydı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin üzerinde boza pişiriyorlardı.

Ayrıntılar geliyor...