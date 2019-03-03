Bakan Soylu: 2019'da 42 PKK'lı terörist teslim oldu (3)

SOYLU, BEYPAZARI'NDA PROJE VE ADAY TANITIM TOPLANTISI'NA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Cumhur ittifakı Beypazarı belediye başkan adayı Tuncer Kaplan belediyeye ilişkin projelerini tanıttı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, bir aydan az bir süre kalan 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

'BAŞKANLIĞI AL MECLİS ÜYELİĞİNİ VER PAZARLIĞI'

HDP'nin bir yerel seçim için CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak kurduğunu "başkanlığı al-meclis üyeliğini ver" pazarlığı yaptığını belirten Soylu, FETÖ ve Kandil'in bütün unsurlarıyla bu ittifaka destek olduğunu söyledi. Soylu, "Bütçe görüşmelerinde Meclis'te, çukur eylemlerine müdahale eden benim jandarmam için, polisim için "işgal askeri" diyen adamlar, bugün seçim ortamında "Kürdistan'ı biz alacağız, Batı'da da AK Parti'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz" dediği ortamda biz bu seçime normal bir seçim olarak bakabilir miyiz." diye konuştu.

Bakan Soylu, toplantı sırasında önemli bir gelişme yaşandığını, bir vilayette HDP'nin kendi partileri içinde açlık grevi yapacakları bilgisini aldığını belirterek, "Emniyet güçlerine yarım saat içerisinde onları alın dedim. Demin telefon geldi aldılar" dedi.

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DHA