İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyeti ile görüştü

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyeti ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve heyetini makamında kabul etti.

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyeti ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve heyetini makamında kabul etti.

Bakanlık Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Süleyman Soylu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Sn. Josep Borrel Fontelles ile bir araya geldi. Görüşmede, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de yer aldı" denildi.

Kaynak: DHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT