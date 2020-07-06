Bakan Soylu açıkladı: "Alabaylar Çetesi" çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İzmir'de uyuşturucu satıcılarını (torbacı) koordine eden Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini, 59 kişinin de tutuklandığını açıkladı.

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden “Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe...59 tutuklu...Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara... Şükranlarımızla."