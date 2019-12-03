Bakan Soylu açıkladı: Binlerce KHK'lı görevlerine iade edildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz" açıklamasının ardından Soylu'nun KHK'lılarla ilgili yaptığı bir açıklama da gündeme bomba gibi düştü. Bakan Soylu, OHAL Komisyonunun çalışmaları kapsamında KHK'lı binlerce kişinin görevlerine iade edildiğini açıkladı.

İşte Mehmet Acet'in dikkat çeken yazısından satır başları...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Pazar sabahı Kanal 7 Başkent Kulisi’nde içeriği zengin bir program yaptık.

Yayın bittikten sonra Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman Genel Yayın Yönetmeni Zahit Akman ve Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli ile birlikte kendisini öğle yemeğinde ağırladık.

Orada konuştuklarımız "off the record."

Yani yiyip içtiklerimiz de, konuştuklarımızda bizde kalmak zorunda.

Programla ilgili herkes Soylu’nun "FETÖ’cü Adil Öksüz’ün yerini biliyor musunuz" soruma verdiği "biliyoruz" cevabı üzerinde durdu ama bir saatlik yayının sonunda manşet değeri taşıyan başka önemli bilgiler ve değerlendirmeler de vardı.

Soylu, özgüveni yüksek, rahat bir siyasetçi.

Sorulan sorulara güçlü argümanlarla yanıtlar verebiliyor.

Bu programlara hazırlık yaparken, ortalama izleyici merakını dikkate alarak hangi konuğa ne tür sorular sormak lazım düşüncesiyle hareket etmeye çalışıyorum.

Soruların önemli kısmı zaten yayın sırasında ağırladığımız kişinin söyledikleri üzerinden o sırada şekilleniyor.

Adil Öksüz sorusu da, gelen cevap da, sohbetin FETÖ bağlamında ilerlediği anlardan birinde spontane gelişti.

YALAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKAN "BEŞTEPE'YE GİDEN CHP'Lİ" İDDİASI

Yayının başında gündemi bir hafta boyunca esir alan CHP ve Beştepe’ye giden CHP’li meselesini konuştuk.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun malum bir iddiası var.

Partisinin iktidar tarafından devlet gücü kullanılarak dizayn edilmeye çalışıldığını söylüyor.

İçişleri Bakanı sıfatıyla Süleyman Soylu, böyle bir suçlamanın "doğal muhatabı" olabileceği için kendisine "Sayın Kılıçdaroğlu’nun peşine adam mı taktınız" diye yekten sordum.

Bakan Soylu, bu suçlamayı "deli saçması" olarak nitelendirip şunları söyledi: "Siyasi alan, demokratik alan daraltılır mı? Siyaset açık bir alandır. Eğer demokratik siyaseti ve bunun alanını daraltmak için birilerinin peşine adam takılacaksa ve birilerinin peşine adam takılıyorsa devlette bunu bilmemek mümkün değildir. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bir deli saçmasıdır"

KHK İÇİN ADRES OHAL KOMİSYONU

15 Temmuz sonrası devletten ihraç edilenler arasında FETÖ’cü olmadığı halde mağdur edilenler oldu mu?

Evet oldu.

Bu mağduriyeti giderme anlamında bir adres aranacaksa, bu adresin OHAL komisyonu olduğu anlaşılıyor.

Bakan Soylu’da OHAL komisyonun çalışmalarından övgüyle söz ediyor.

Titiz bir çalışma yürüten Komisyon, son yapılan açıklamaya göre 8400 kişinin görevlerine iade edilmesine karar verdi.

Bir anlamda bu kadar kişi, yanlışlıkla görevden uzaklaştırıldı, onlar için bu hakkı geri iade ediyoruz denilmiş oldu.