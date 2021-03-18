Bakan Soylu açıkladı: Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde teröristlerden hain plan!
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar 26 terör eylemini engelledik hatta birini bugün engelledik" açıklamasında bulundu.
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar 26 terör eylemini engelledik hatta birini bugün engelledik.
Tüm terör operasyonlarımızda yılbaşından bugüne kadar 121 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik" açıklamasında bulundu.
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