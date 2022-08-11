Bakan Soylu açıkladı! Eren Operasyonları'nda 255 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Eren Bülbül'ün ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Süleyman Soylu, Eren Bülbül'ün anısına başlatılan terör operasyonlarındaki son durumu açıkladı.
Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:
"Şehit Eren Bülbül'ümüzün anısına terörle mücadelede başlattığımız Eren Operasyonlarında (Eren Kış ve Eren Abluka Operasyonları dahil) bugün etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte toplam 255 terörist, etkisiz hale getirildi.
İyi ki varsın Eren
İyi ki varsın Ferhat Komutanım"