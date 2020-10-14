Bakan Soylu açıkladı: Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İki masum sivili katletmişlerdi, Hakkari'de. Kato Marinos'ta istihbarat, operasyon ve tam isabet. 8 terörist öldürüldü. İçimiz soğumadı. Katledenlere de hesap sorulacak." ifadelerini kullandı.