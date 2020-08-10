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  3. Bakan Soylu açıkladı! Salı günü 81 ilde toplu koronavirüs denetim yapılacak

Bakan Soylu açıkladı! Salı günü 81 ilde toplu koronavirüs denetim yapılacak

Koronavirüs salgınında yaşanan artışlar neticesinde İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliklerine gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesiyle birçok işyerinde denetimler gerçekleşecek.

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Koruma Eğitim Akademisi’nin açılış töreninde yaptığı açıklamada 81 ile gönderilen genelge ile  konaklama tesisleri, AVM'ler, pazar yerleri, lokanta, kahve, kıraathane, kuaför ve güzellik merkezleri denetim kapsamında tek tek kontrol edileceği duyuruldu.

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10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:32
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