Bakan Soylu açıkladı! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yapılan 'Evde Kal' çağrısı vatandaşlar tarafından karşılık bulurken sahiller, sokaklar, caddeler ve meydanlar adeta boş kaldı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gerçekleştirdiği röportajı köşesine taşıdı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler neticesinde hayatın yüzde 90 oranında durdurduğu belirterek," Halkımız hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanı’nın yaptığı çağrılara uydu. " dedi.

İşte Selvi'nin Soylu ile gerçekleştirdiği röportajı kaleme aldığı yazısı:

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için hafta sonu önemli kararlar alındı. Yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri iptal edildi. Yurtiçinde şehirlerarası otobüs seferleri zorunlu haller dışında iptal edildi, ticari taksilere çift-tek plaka uygulaması getirildi. Daha önce 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başlayarak ‘Evde kal’ çağrıları yapıldı. Peki Türkiye bu tedbirlere, yapılan bu çağrılara uydu mu?

Bu soruyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordum.

“Hafta sonu itibariyle halkımız, yüzde 99.70 oranında alınan tedbirlere uydu. Cumartesi saat 17-18’den pazartesi günü öğlene kadar Türkiye’de hiç uçuş olmadı” dedi. Bu önemli bir orandı. Hem de OHAL ilan edilmeden, şehirler karantina altına alınmadan bu denli yüksek oranda bir uyumun sağlanması umut vericiydi.

HALKIMIZ ÇAĞRILARA UYDU

Hafta sonu yapılan haberlerde parkların, meydanların, deniz kenarındaki yürüyüş yollarının ne kadar boş olduğu anlatılıyordu. İçişleri Bakanı Soylu, “Yüzde 90 oranında hayat durdu” dedi. Sonra belli ki bu cümle içine sinmedi. “Daha doğrusu halkımız, yüzde 90 civarında hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrılara uydu” diye anlattı.

Hafta sonu devreye sokulan tedbirler, hafta başında yapılan Bakanlar Kurulu’nda ele alındı. İçişleri Bakanı Soylu ile kabine toplantısından kısa bir süre önce konuştuk.

“Önemli ölçüde şehir hareketliliği düşmüş durumdadır. Cuma günü yüzde 80’di. Cumartesi-pazar itibarıyla söyleyebilirim, yüzde 90 civarında hayat durdu. Daha doğrusu halkımız yüzde 90 civarında hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanı’nın yaptığı çağrılara uydu. İkincisi, bugün sabah itibarıyla da (Pazartesi) zorunlu işler hariç vatandaşımızın bu çağrılara halen uyduğu, evinden çıkmadığı yönündeydi” dedi.

DÖRT PARAMETREYE DİKKAT

Süleyman Soylu, şehirlerin giriş ve çıkışlarında yapılan kontrollerden hiçbir taviz vermeden hatta daha da sıklaştırarak sürdürmekten yana. Böylece virüsün bir şehirden diğerine taşınmasının engelleneceği inancını taşıyor.

Ama bunu yaparken sistemin çarklarının dönmesinin önemli olduğunun da altını çiziyor. İçişleri Bakanı Soylu, bunu “1: Kamu düzeni, 2: Sağlık sisteminin sürdürülebilirliği ve ayakta kalması, 3: Tedarik ve üretim zincirinin devamı, 4: Sosyal mesafe, sosyal izolasyon” diye anlatıyor.

BİR ŞEHİRDEN DİĞERİNE GİDENE DE KARANTİNA

İçişleri Bakanı Soylu ile konuşurken yeni bir uygulamadan söz etti.

“Bir şehirden bir şehre bir kişi gittiği andan itibaren, kaymakamlara ve valilere talimatımız nettir. Muhtarlarla, kaymakamlarla, valilerle, kolluk kuvvetleriyle tespitini yapacaksınız ve 14 gün onun evde izole olmasını sağlayacaksınız. Bazı illerimizde birkaç gün öncesi itibarıyla uygulamaya başladılar” dedi.

Soylu, “Valilerimize söylediğimiz, bu işin yaygınlaşmasını engelleyebilmek için eğer kendi vilayetlerinize başka vilayetlerden son 10 günde, 15 günde gelmiş olan varsa veya dün gelmiş, Bunun üzerine “Sadece yurtdışından gelenler değil, bir ilden diğerine gidenlere de mi karantina uygulanıyor?” diye sordum.bugün gelmiş, ondan önceki gün gelmiş varsa... Yani şehir değiştirmiş olan varsa ulaşıp, uyarıp 14 gün evden çıkmamalarını söyleyebilmek ve mümkünse o eve misafir kabul etmemelerini söylemek” diye anlattı.

KRİZ FIRSATÇILARINA BASKIN

Millet can derdiyle uğraşırken fırsatçılık yapanlara, stokçulara yönelik Soylu’nun sert uyarısı olmuştu. Hatta 24 saat süre vermişti. Bu konuyu hatırlattım, “Fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 217 satıcı ve 241 üründe hem stok hem fahiş fiyat tespit edildi. 40 ilde 146 operasyon yapıldı. 140 şahıs hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 5’i tutuklandı. Diğerleriyle ilgili işlemler devam ediyor, adli kontroller var. Operasyonlarda da 2 milyon 633 bin 600 maske ve diğer ürünler ele geçirildi” dedi. Oh! Ahlaksız kriz fırsatçıları, stokçular cezalarını bulmuşlar.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KONUSUNDA FARKLI BİR SİNYAL

Her görüşmemizde sorduğumuz sokağa çıkma yasağı sorusunu bu kez değiştirerek sorma ihtiyacı hissettim. Neden? Çünkü Soylu halkımızın ‘Evde kal’ çağrılarına uyduğunu anlatınca ben de “Halkımız aldığınız tedbirlere riayet ederse sokağa çıkma yasağına ihtiyaç ortadan kalkar mı?” diye sordum. Soylu, “Şu anda milletimize müteşekkiriz” diye söze başladı. Ve sokağa çıkma yasağı konusunda önemli bir sinyal verdi:

“Özellikle bu konularda alınan kararlara uyan milletimizin hemen hemen çoğu. Uymayan istisna. Bu önemli bir şey. Bu toplumsal işbirliğinin ne kadar güçlü bir noktada olduğunun belki de en önemli tezahürüdür. Buna kamu da riayet ediyor. Kamu bu işlemlerin uygulanması için riayet ediyor. Bunu da, bir şey daha söyleyeyim, yumuşak gücüyle yapıyor. Biraz önce bana bir video geldi. 65 yaşında bir köylü vatandaşımızın tarlasını süren bir jandarma gördüm. Yaşlı vatandaşlarımızın odununu kesen görevliler gördüm. Hem demokratik bir katılım var. Hem demokratik bir olgunluk var. Bu önemli bir süreçtir. Bence sorduğunuz sorunun cevabı burada var.”

EDİNDİĞİM İZLENİM

Benim anladığım, eğer biz yapılan çağrılara uyup sokağa çıkmazsak, devlet sokağa çıkma yasağı ilan etmek zorunda kalmayacak.