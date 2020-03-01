Bakan Soylu açıkladı! Şu ana kadar Türkiye'den kaç göçmen ayrıldı?

Sınır kapılarının açılmasının ardından göçmenler Avrupa'ya geçmek için Türkiye'yi terk etmeye devam ediyor. Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin yeni açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358" dedi.

KAÇ GÖÇMEN AYRILDI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100 bin 577" ifadelerine yer verdi.

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