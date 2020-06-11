Bakan Soylu açıkladı! Turuncu kategorideki terörist etkisiz
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 16 vatandaşımızın hayatını kaybettiği saldırının faili olan Turuncu kategorideki terörist İzzet Yiğit'in Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:
"Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz..Şehitlerimiz, rahat uyusunlar."
Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 11, 2020
18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz..
Şehitlerimiz, rahat uyusunlar??
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