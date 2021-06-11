Bakan Soylu açıkladı! Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı olayında flaş gelişme

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU?

Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı girişiminde bulunuldu.

Sabah saatlerinde belediye binası önüne gelen Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a makam aracından indikten sonra şüpheli bir kişi tarafından silahla ateş edildi.

Belediye binası yanındaki bankamatiklerin bulunduğu alandan ateş eden şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan 4'ü belediye binasına, biri de bankamatiğe isabet etti.