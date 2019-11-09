Bakan Soylu: Ağrı dağında kış temizliği, iki günde 15 terörist etkisiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da son iki günde gerçekleştirilen operasyonlarla 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da son iki günde gerçekleştirilen operasyonlarla 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada,"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, Ağrı kırsalında 7 Kasım'da etkisiz hale getirilen 8 teröristle birlikte devam eden operasyonda toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. Kaynak: İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi "denilmişti.
Ağrı dağında kış temizliği.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 9, 2019
İki günde 15 terörist etkisiz!
Kahramanlarımız...
Jandarma
PÖH
Korucular
Hava Kuvvetleri, yakın hava desteği
İHA ve SİHA
Allah ayağınıza taş değdirmesin
İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
HABERE YORUM KAT