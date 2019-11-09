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Bakan Soylu: Ağrı dağında kış temizliği, iki günde 15 terörist etkisiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da son iki günde gerçekleştirilen operasyonlarla 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu: Ağrı dağında kış temizliği, iki günde 15 terörist etkisiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da son iki günde gerçekleştirilen operasyonlarla 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada,"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, Ağrı kırsalında 7 Kasım'da etkisiz hale getirilen 8 teröristle birlikte devam eden operasyonda toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. Kaynak: İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi "denilmişti.

 

 

İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

 

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