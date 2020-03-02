Bakan Soylu: Ağrı'da teröristler kıstırıldı, çatışma devam ediyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roketin ardından, teröristlerin kıstırıldığını ve çatışmanın devam ettiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi.

Kaynak: DHA