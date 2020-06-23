  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Bakan Soylu, AK Parti'den ayrılıyor mu? Özlem Gürses'ten çok konuşulacak iddia

Bakan Soylu, AK Parti'den ayrılıyor mu? Özlem Gürses'ten çok konuşulacak iddia

Gazeteci Özlem Gürses, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Haziran ayının sonunda ya da Temmuz ayının sonunda kabine değişikliği ile görevden alınacağını söyledi.

A haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldıA haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren kadından şok ifade: ''Eşim kendi kendini öldürdü''Boşanma aşamasındaki eşini öldüren kadından şok ifade: ''Eşim kendi kendini öldürdü''

İzmir'de koca dehşeti! Karısını darp edip oturdukları evde rehin aldıİzmir'de koca dehşeti! Karısını darp edip oturdukları evde rehin aldı

Niğde'de hayvan çiftliğinde korkutan yangın!Niğde'de hayvan çiftliğinde korkutan yangın!

 

23 Haziran 2020 Salı 15:02

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Bakan Soylu, AK Parti'den ayrılıyor mu? Özlem Gürses'ten çok konuşulacak iddia
Bakan Soylu, AK Parti'den ayrılıyor mu? Özlem Gürses'ten çok konuşulacak iddia
A haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı
A haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı
İzmir'de koca dehşeti! Karısını darp edip oturdukları evde rehin aldı
İzmir'de koca dehşeti! Karısını darp edip oturdukları evde rehin aldı
Niğde'de hayvan çiftliğinde korkutan yangın!
Niğde'de hayvan çiftliğinde korkutan yangın!
Sultangazi'de çatlaklar oluşan bina boşaltıldı!
Sultangazi'de çatlaklar oluşan bina boşaltıldı!
Pendik'te bulunan askeri lojmanlarda bomba paniği
Pendik'te bulunan askeri lojmanlarda bomba paniği
Sarıyer'de korkutan yangın!
Sarıyer'de korkutan yangın!
Şehit Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse, Osmaniye'de sonsuzluğa uğurlandı
Şehit Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse, Osmaniye'de sonsuzluğa uğurlandı
Korkutan İstanbul deprem açıklaması: 7 ile 7.8 arasında bekleniyor
Korkutan İstanbul deprem açıklaması: 7 ile 7.8 arasında bekleniyor
Prof. Dr. Ceyhan uyardı: ''Kortizonlu ilaçları kullananlar risk grubunda yer alıyor''
Prof. Dr. Ceyhan uyardı: ''Kortizonlu ilaçları kullananlar risk grubunda yer alıyor''