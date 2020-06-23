Bakan Soylu, AK Parti'den ayrılıyor mu? Özlem Gürses'ten çok konuşulacak iddia

Gazeteci Özlem Gürses, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Haziran ayının sonunda ya da Temmuz ayının sonunda kabine değişikliği ile görevden alınacağını söyledi.