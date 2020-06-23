Bakan Soylu, AK Parti'den ayrılıyor mu? Özlem Gürses'ten çok konuşulacak iddia

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde İnternet Haber'in Youtube kanalında Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın sorularını yanıtlamıştı. Bakan Soylu'nun burada yaptığı açıklamada," Bu sefer 'Gitme' diyenler teşekkür edecekler. Tamam, sağ olasın. Bizim işimiz böyle bir iş. Ben bunu kabul etmiş birisiyim.Ne kadar yaparsam. Bir ay yaparım, 5 ay yaparım, 10 ay yaparım.Bunu bilmem ama buradaki meseleyi böyle görmek lazım." demişti.

"HAZİRAN SONU YA DA TEMMUZ SONU..."

Bu açıklamaya ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Halk TV yorumcusu Özlem Gürses,"Adana'daki Eren Yıldırım olayıyla ilgili çok yumuşak yorumlar yaptı.Dedik ya kaymakamın erzak dağıtılırken yardım yapılırken ne işi var? Veya Çav Bella provokasyonuyla ilgili çok enteresan yorumlar yaptı.Yeni bir siyasi dil lazım diyor. Bu gerginlik atmosferini eleştiriyor ki kendisi de aslında uzunca süre o dili kullanmıştı. Bugün T24'te Mehmet Yılmaz yazmış. Soylu demiş ki o yayında," Dün bize gitme diyenler yarın hizmetlerim için teşekkür edebilir. Çok bomba bir cümle. Çok acayip bir cümle. Yani diyor ki ben gidiyorum. Daha doğrusu 'Beni gönderiyorlar' diyor. Benim anladığım bu. Hatırlayacaksınız bu istifa meselesinde kendisine 'Gitme' dendi. Şimdi anlaşılan hizmetleri için teşekkür edilecek. Bu Erdoğan değilse kim olabilir? Sayın Cumhurbaşkanı elbette. Benim anladığım bir kez daha Sayın Bakan Berat Albayrak bu karşılıklı çekişme sürecinin galibi oluyor. Bu sefer sayın Bahçeli, Süleyman Soylu'yu yalnız bırakacak, hemde temsilcileri. MHP yöneticileri A Haber ekranlarında Berat Albayrak'la ilgili müthiş yorumlar yapıyor. MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, Berat Albayrak'a methiyeler dizdi.Çok övdü ve kendisini tebrik etti. Ekonomiyi şöyle yönettiler, böyle yapıyorlar, harika, devrim niteliğinde kararlar alıyorlar. İnanılmaz ve Ali Babacan'a sataşıyorlar Onun zamanında ekonomi emperyalist güçlere emanetti. Dolar şu kadardı, bu kadardı. Demek ki ülkücü taban ve MHP'de bir karar verdi. Soylu mu,Albayrak mı, ikileminde. Soylu ya Haziran sonu ya da Temmuz sonu gibi bir kabine revizyonunda anlaşılan Soylu ile vedalaşacaklar." ifadelerini kullandı.