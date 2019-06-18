Bakan Soylu Araklı’daki sel sonrası Trabzon’a geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde bugün yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrasında bu gece Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Soylu "Trabzon Araklı'da meydana gelen afet nedeniyle hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve tüm kurtarma ve yardım ekipleri bakanlığımızca bölgeye sevk edilmiştir. Kurumların çalışmaları valiliğimiz koordinasyonunda devam etmektedir. Devam eden çalışmalara katılmak için sel bölgesinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA