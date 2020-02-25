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Bakan Soylu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu heyetini kabul etti

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyetle görüştü.Soylu ile heyet, Bakanlık'taki toplantı salonunda bir araya geldi.Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti....

Bakan Soylu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu heyetini kabul etti

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyetle görüştü.

Soylu ile heyet, Bakanlık'taki toplantı salonunda bir araya geldi.

Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.


Kaynak: AA




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