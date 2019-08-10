Bakan Soylu: Bayram sonuna kadar 116 binden fazla polis ve jandarma görev yapacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bayram sonuna kadar 116 bin 200'ü aşkın trafik görevlimiz, polisimiz, jandarmamız görev yapacak. Hem havadan, hem karadan denetimler aynı şekilde bayramın son gününe kadar devam edecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesi karayollarındaki trafik denetimlerini inceledi. Yollardaki trafik yoğunluğunu helikopterle havadan gözlemleyen Soylu, Kırıkkale Bölge Trafik Müdürlüğü trafik kontrol noktasında denetlemelere katıldı. Soylu, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyardıktan sonra trafik polislerinden denetimlere ilişkin bilgi aldı. Soylu, yurt genelinde yapılan trafik denetimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, bu bayram geçmiş bayramlara oranla trafik yoğunluğunun daha fazla olmasının beklendiğini açıkladı. Soylu, "43 ilin sapağı olan Kırıkkale'deyiz. Trafik yoğunluğu şu anda günlük 80 bin aracı aştı. Yani bu geçen bayramların, geçen yılların biraz ortalamasının üzerinde. Belki de bugün bu bayram gidişinin en fazla yoğun olduğu saatlerden bahsediyoruz. Bugün buradan bütün sürücülerimize, bütün vatandaşlarımızdan kurallara uymasını istiyoruz. Özellikle emniyet kemeri, yolda mümkün olduğu kadar cep telefonuyla konuşmama, hiç konuşmama ve aynı zamanda 2 saatte bir 10 dakika dinlenme, yani eğer bu sağlanabilirse biz kazaları minimum noktaya indirebileceğiz. Yine özellikle varacağımız mesafede bir, bir buçuk saat kala özellikle acele ediyoruz "Ha gayret yol bitecek" diyoruz. Ama kaza için en kritik noktalar, zaman dilimi o bir buçuk saattir" şeklinde konuştu.

'DENETİMLER PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK'

Sürücüleri, yasal hız sınırlarına karşı uyaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok tedbir alındı bu bayramda. Bayram sonuna kadar 116 bin 200'ü aşkın trafik görevlimiz, polisimiz, jandarmamız görev yapacak. Hem havadan, hem karadan denetimler aynı şekilde bayramın son gününe kadar devam edecek. Sadece bayramın bitimine kadar değil pazar gününün akşamına kadar bu denetimler görevli arkadaşlarımız tarafından devam ettirilecek."

Trafik kazalarındaki ölüm oranının yüze 33 seviyesine düştüğünü hatırlatan Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar kaza oranı yüzde 12 düşmesine rağmen ölüm oranı, yüzde 33 seviyesine düşmüş. Bu, aracın içerisinde tedbirleri daha fazla aldığımızı göstermektedir. Onun için cep telefonunun kullanılmaması gerektiğini belirtmek istiyorum. Bugün yine burada kırmızı düdük uygulaması da yapıldı. Bu gece burada olan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bu çocuklarımız hem derslerinde hem de trafik kurallarında iyiler. Kırıkkale'nin çok güzel bir özelliği daha var. Çok güzel bir trafik eğitim istasyonu ve AFAD eğitim merkezi var. İnşallah yakın bir gelecekte 40 vilayetimizde bu çalışmayı tamamlayacağız" açıklamasında bulundu.

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DHA