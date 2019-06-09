Bakan Soylu, bayram tatilinde trafikte ölenlerin sayısının 70 olduğunu açıkladı
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Güngören'de muhtarlarla bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamalarda gündemi değerlendiren Soylu 8 günlük bayram...
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Güngören'de muhtarlarla bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamalarda gündemi değerlendiren Soylu 8 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 70 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirtti.
Bayram tatilinin ilk 8 gününde meydana gelen trafik kazalarında 70 vatandaşımızı kaybettiğimizi belirten Soylu; "Biz bayramın ilk gününden itibaren tüm arkadaşlarımız çok yoğun bir denetimde bulunduk. Yaklaşık 185 bin trafik görevlimiz yollardaydı. 9 bin ekibimiz vardı her gün. İlk beş ayda trafik kazalarında yaklaşık yüzde 39 civarında bir azalış sağladık. 2017 yılında Türkiye'de 7 bin 427 civarında bir ölüm vardı trafik kazalarında. 2018 yılın bunu 6 bin 675 e çektik. Bu da 2 bin kişinin daha az ölmesi demek. Bayram tatilinin ilk 8 günü itibari ile geçmiş son on yıla göre trafik kazalarındaki ölümler yüzde 56 azaldı. Bu bayramda şu ana kadar ölenlerin sayısı 70 vatandaşımız oldu" şeklinde konuştu.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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